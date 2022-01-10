Бывшего сибирского полпреда похоронят в Подмосковье

Сегодня, 10 января, пройдут похороны Анатолия Квашнина. Генерал армии был вторым полпредом президента РФ в Сибирском федеральном округе.

Известного российского государственного и военного деятеля похоронят на федеральном военном мемориале «Пантеон защитников Отечества». Он находится в Московской области.

Анатолий Квашнин скончался в Москве 7 января в возрасте 75 лет. Причиной смерти, по данным СМИ, стал инфаркт на фоне коронавирусной инфекции.

Сибирским полпредом начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Анатолий Квашнин проработал ровно 10 лет – с сентября 2004 года по сентябрь 2010-го. Он сменил на этом посту Леонида Драчевского.

Фото:© официальный сайт полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе