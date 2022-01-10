10 января
Новости России
погода -6 °C
74.29
 
€ 84.07
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Сбегать с уроков в иркутских школах станет сложнее

Главная В России
Красноярск
14:01 10 Января 2022
обучение, школа, урок, родители, устав
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

У прогульщиков из числа учеников иркутских школ снизились шансы безнаказанно сбегать с уроков. Теперь при отсутствии уважительной причины неявки на занятия школа будет оповещать об этом родителей учеников.

Учебное учреждение должно будет оповестить об этом в течение трех часов. Соответствующую норму занесут в уставы школ Иркутска. По данным мэрии, решение об этом приняла городская комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.

«Это делается в целях профилактики самовольных уходов несовершеннолетних», – пояснил ответственный секретарь комиссии Андрей Кокарев (цитата по официальному порталу Иркутска).

В мэрии уточнили, что в случае, если причина неявки является неуважительной или родители не знают, где находится ребенок, педагог может сообщить об этом в комиссию по делам несовершеннолетних.

По данным главного управления МВД России по Иркутской области, во время новогодних праздников произошло ДТП в Черемховском районе региона, где 14-летний подросток решил самостоятельно прокатиться на Toyota Land Cruiser Prado своей сестры. Причем, на переднее сиденье для пассажиров он посадил 11-летнего родственника. В результате машина съехала с дороги и врезалась в дерево. Пострадавшего пассажира доставили в больницу.  

Фото: © мэрия Иркутска

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Бывшего сибирского полпреда похоронят в Подмосковье

Бывшего сибирского полпреда похоронят в Подмосковье

10 Января 2022 г.
Анатолий Квашнин скончался в возрасте 75 лет
Новости Красноярска: Новый детсад в иркутском Тулуне введут в строй к 1 апреля

Новый детсад в иркутском Тулуне введут в строй к 1 апреля

10 Января 2022 г.
Новую школу – к 1 сентября
Новости Красноярска: В Бурятии подсчитали пьяных водителей в новогодние праздники

В Бурятии подсчитали пьяных водителей в новогодние праздники

10 Января 2022 г.
За 10 дней в регионе зарегистрировали 180 ДТП с механическими повреждениями
Новости Красноярска: В январе подготовят предложения по финансированию строительства больницы в Улан-Удэ

В январе подготовят предложения по финансированию строительства больницы в Улан-Удэ

10 Января 2022 г.
Этот пункт содержится в перечне поручений российского президента
Новости Красноярска: Читинский вор приходил только за шоколадом

Читинский вор приходил только за шоколадом

10 Января 2022 г.
Злоумышленника установили с помощью камер видеонаблюдения в магазине
Новости Красноярска: QR-код стал необходим при посещении торговых центров в Забайкалье

QR-код стал необходим при посещении торговых центров в Забайкалье

10 Января 2022 г.
Новые правила действуют с 10 января
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярский этап Кубка мира по сноуборду принес «золото» Германии и Англии

Красноярский этап Кубка мира по сноуборду принес «золото» Германии и Англии

9 Января 2022 г.
Соревнования завершатся 9 января
Новости Красноярска: Омский губернатор Александр Бурков: «Мы в любом случае от метро уходим»

Омский губернатор Александр Бурков: «Мы в любом случае от метро уходим»

10 Января 2022 г.
Объекты метрополитена используют для трамвайной сети
Новости Красноярска: В Красноярском крае мужчина незаконно добыл драгоценных металлов на 3 млн рублей

В Красноярском крае мужчина незаконно добыл драгоценных металлов на 3 млн рублей

10 Января 2022 г.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 191 УК РФ
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru