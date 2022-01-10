Сбегать с уроков в иркутских школах станет сложнее

У прогульщиков из числа учеников иркутских школ снизились шансы безнаказанно сбегать с уроков. Теперь при отсутствии уважительной причины неявки на занятия школа будет оповещать об этом родителей учеников.

Учебное учреждение должно будет оповестить об этом в течение трех часов. Соответствующую норму занесут в уставы школ Иркутска. По данным мэрии, решение об этом приняла городская комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.

«Это делается в целях профилактики самовольных уходов несовершеннолетних», – пояснил ответственный секретарь комиссии Андрей Кокарев (цитата по официальному порталу Иркутска).

В мэрии уточнили, что в случае, если причина неявки является неуважительной или родители не знают, где находится ребенок, педагог может сообщить об этом в комиссию по делам несовершеннолетних.

По данным главного управления МВД России по Иркутской области, во время новогодних праздников произошло ДТП в Черемховском районе региона, где 14-летний подросток решил самостоятельно прокатиться на Toyota Land Cruiser Prado своей сестры. Причем, на переднее сиденье для пассажиров он посадил 11-летнего родственника. В результате машина съехала с дороги и врезалась в дерево. Пострадавшего пассажира доставили в больницу.

Фото: © мэрия Иркутска