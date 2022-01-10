Новый детсад в иркутском Тулуне введут в строй к 1 апреля

Новый детский сад в иркутском городе Тулуне, пострадавшем при наводнении 2019 года, будет сдан в эксплуатацию к 1 апреля 2022-го. Здание расположено в микрорайоне «Березовая роща».

О сроках готовности различных объектов микрорайона сообщил официальный портал Иркутской области. В Тулуне побывал губернатор Игорь Кобзев.

Детсад «Карамелька» рассчитан на 220 мест. По данным регионального правительства, объект, в составе которого есть бассейн, готов на 100%, но «есть определенные недостатки». К 1 сентября должна быть открыта средняя школа на 1 275 учеников. Согласно данным мэрии Тулуна, в новое здание переедет школа №2.

«Также для завершения строительства микрорайона необходимо достроить и передать жителям четыре индивидуальных дома. Сейчас они готовы на 80%. Собственники смогут переехать в них к весне», - отмечается также в сообщении по итогам рабочей поездки губернатора.

Как писали Sibnovosti.ru, в декабре 2020 года Игорь Кобзев говорил о том, что проблемные дома для жителей Иркутской области, пострадавших от наводнения 2019 года, будут достроены к 1 мая 2021-го.

Фото: © правительство Иркутской области