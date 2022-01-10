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В Бурятии подсчитали пьяных водителей в новогодние праздники

Главная В России
Красноярск
13:04 10 Января 2022
нарушения, транспорт, задержание, водитель, гибдд
Автор: Sibnovosti.ru
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В ГИБДД Республики Бурятия подвели итоги работы сотрудников в новогодние праздники. За 10 дней были задержаны и лишены прав 168 пьяных водителей.

Как уточнили в Госавтоинспекции, с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022-го 41 водитель был задержан за повторное управление транспортом в состоянии опьянения или повторный отказ от прохождения соответствующего освидетельствования. Это является уголовным преступлением (ст. 264.1 УК РФ).

В общей сложности, по данным МВД по Республике Бурятия, в регионе за праздники было зарегистрировано 180 ДТП с механическими повреждениями. Погибли два человека.

С 10 января в РФ вступил в силу закон о внесении изменений в УК РФ и УПК РФ. Он предусматривает уголовную ответственность за регулярные нарушения правил дорожного движения. Так, до двух лет колонии могут получить водители, лишенные права управлять транспортным средством и пойманные за рулем.

Фото: © МВД по Республике Бурятия

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