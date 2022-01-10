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В январе подготовят предложения по финансированию строительства больницы в Улан-Удэ

Главная В России
Красноярск
12:34 10 Января 2022
больница, президент, строительство, финансы, глава
Автор: Sibnovosti.ru
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К 1 февраля 2022 года должны быть подготовлены предложения по финансированию строительства нового здания ГБУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница» в Улан-Удэ. Об этом говорится в перечне поручений президента РФ Владимира Путина, данных им по итогам большой пресс-конференции в декабре 2021-го.   

Поручение предстоит выполнить совместно федеральному кабмину и правительству Республики Бурятия. Ответственными за выполнение в документе указаны премьер-министр Михаил Мишустин и глава региона Алексей Цыденов. Средства будут направлены из российского и республиканского бюджетов.  

Согласно поручению, строительство здания больницы планируется внести в федеральную адресную инвестиционную программу.

«Здание, в котором сейчас располагается больница, было построено в 40-х годах. На сегодняшний день инфекционная больница включает 21 структурное подразделение, которые обслуживают до 10 тыс. человек. Мощности и возможностей создания комфортных условий для лечения пациентов в существующей больнице уже нет, здание выработало свой потенциал», - говорится о необходимости реализации проекта на официальном портале Бурятии.

Согласно другому президентскому поручению,  региональному правительству рекомендовано проанализировать причины возникновения в  Улан-Удэ ЧС с теплоснабжением и принять меры, направленные на недопущение подобных ситуаций. Напомним, что в декабре прошлого года произошла авария на ТЭЦ-1. В результатебыли отключены от тепла около 800 домов.

Фото: © правительство Республики Бурятия

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