Читинский вор приходил только за шоколадом

Злоумышленник в Чите специализировался на краже шоколада из одного городского магазина. Его удалось выявить с помощью записей камер видеонаблюдения.

Преступление было раскрыто сотрудниками управления МВД России по Забайкальскому краю. В полицию обратилась администратор продовольственного магазина. По его данным, хищения происходили с 21 по 31 декабря. Всего было украдено шоколада на 7 тыс. руб.

«Сотрудники полиции установили, что к краже причастен неоднократно судимый 22-летний житель Читы», - рассказали в краевом главке полиции.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

Как писали Sibnovosti.ru, в феврале прошлого года полиция Кызыла задержала 18-летнего налетчика, ограбившего микрофинансовую организацию. Часть похищенных денег он потратил на подарки девушке, которой назначил свидание рядом с офисом пострадавшей компании.

Фото: © следственное управление СКР по Забайкальскому краю