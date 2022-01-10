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QR-код стал необходим при посещении торговых центров в Забайкалье

Главная В России
Красноярск
10:49 10 Января 2022
центр, вице-премьер, магазины, ограничения, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
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Первая в этом году рабочая неделя в Забайкальском крае началась с новых правил посещения торговых и развлекательных центров. Теперь попасть в них можно только по QR-коду.

Новые ограничительные меры, призванные сдержать распространение коронавирусной инфекции, начали действовать в регионе с 10 января 2022 года. QR-код необходимо предъявить при входе в торговый центр.

«Есть и нововведение для любых непродовольственных магазинов, даже очень маленьких. Там QR-код у клиента будут спрашивать на кассе, при расчете», - привел официальный портал Забайкалья комментарий вице-премьера регионального правительства Александра Бардалеева.

Без подобных ограничений продолжают работать аптеки и продуктовые магазины края. Но только в том случае, если они расположены не в торговых центрах.

С начала пандемии COVID-19 выявили у 97 тыс. забайкальцев при населении регионе 1,05 млн чел. От болезни скончалось 2,25 тыс. пациентов.

Фото: © министерство экономического развития Забайкальского края

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