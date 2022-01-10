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Одна из крупнейших новосибирских птицефабрик сменила владельца

Главная В России
Красноярск
10:29 10 Января 2022
сельское хозяйство, покупки, предприятие, птица, производство
Автор: Sibnovosti.ru
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АО «Птицефабрика Челябинская» стало новым владельцем птицефабрики «Чикская» в Новосибирской области. Ранее новосибирское предприятие, расположенное в Коченевском районе региона, входило в группу «Продо».

Информация о сделке опубликована в материалах покупателя. Согласно официальному сообщению, сделка состоялась в конце прошлого года. Ее объем не указывается.

В марте 2020 года в АО «ПРОДО Птицефабрика Чикская» побывал новосибирский губернатор Андрей Травников. Тогда правительство региона сообщало о том, что птицефабрика «входит в число лидеров профильных предприятий России». В 2019 год она произвела около 293 млн штук яиц и 1,35 тыс. т мяса птицы.

«Птицефабрика Челябинская», по собственным данным», производит в год более 720 млн штук яйца и 1,5 тыс. т мяса птицы.

В мае прошлого года сообщалось о том, что из-за финансовых проблем приостановлена работа ЗАО «Коченевская птицефабрика» в Новосибирской области.

Фото: © правительство Новосибирской области

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