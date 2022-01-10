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Омский губернатор Александр Бурков: «Мы в любом случае от метро уходим»

Главная В России
Красноярск
09:52 10 Января 2022
трамвай, метро, губернатор, объекты, развитие
Автор: Sibnovosti.ru
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Объекты недостроенного омского метрополитена пригодятся для развития трамвайной сети. О перспективах их использования рассказал ТАСС омский губернатор Александр Бурков.

«Мы в любом случае от метро уходим, было принято решение на федеральном уровне. Инфраструктуру будем использовать, чтобы сделать транспортное кольцо, соединение левого и правого берега … Мы не загоним ни автобус, ни троллейбус в метромост, поэтому речь сейчас ведется о трамвае», - процитировало информагентство главу региона.

Как писали Sibnovosti.ru, в июне 2019 года стало известно, что АО «Челябметрострой» выиграло аукцион на право консервации станции омского метрополитена «Библиотека им. Пушкина», а ООО «Премиум» - станции «Заречная».

По данным ТАСС, в 2007 году трамваи перестали ходить через мост им. 60-летия ВЛКСМ в левобережные районы Омска.

Фото: © «Омск Здесь»

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