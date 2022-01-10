Сибирские команды одержали выездные победы в КХЛ

Обе сибирские команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) одержали победы в очередных матчах чемпионата. По два очка взяли омский «Авангард» и новосибирская «Сибирь».

Омичи на выезде обыграли подмосковный «Витязь». В отрыв сибиряки ушли уже в начале матча. На первой же минуте Оливер Каски реализовал большинство, бросив от синей линии. Вскоре Владимир Жарков подправил шайбу в ворота. Первый период завершился со счетом 3:0 в пользу гостей, что и предопределило исход матча – 4:1 (еще две шайбы «Авангарда» на счету Арсения Грицюка и Ильи Каблукова).

«Сибирь» также в гостях выиграла у хабаровского «Амура», но в этом случае счет оказался более скромным – 1:0. Единственный гол забил Никита Сетдиков в первом периоде. Этот матч стал шестым «сухим» в сезоне для финского вратаря новосибирцев Харри Сятери. На этот раз он отразил 35 бросков.

После этих матчей «Авангард» и «Сибирь» по-прежнему занимают, соответственно, пятое и шестое места в Восточной конференции КХЛ. Не исключено, что лига может приостановить чемпионат из-за вспышки коронавируса сразу в нескольких командах. Некоторые матчи уже перенесены.

Фото: © хоккейный клуб «Авангард»