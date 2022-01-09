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Иркутский альпинист погиб в горах Бурятии

Главная В России
Красноярск
15:35 9 Января 2022
туристы, снег, мчс, погиб, вертолет
Автор: Sibnovosti.ru
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Пласт смерзшегося снега обрушился на группу туристов из иркутского города Братска в Республике Бурятия. Инцидент произошел 6 января, когда группа из трех человек спускалась с пика Аршан.

По данным главного управления МЧС по Республике Бурятия, спортсмены-альпинисты планировали 8 января взойти на два пика - Дружбы и Броненосец. С Аршана они спускались после того, как оставили там часть снаряжения.

«Снежные массы вместе со скальными породами и обломками деревьев увлекли людей (первых двух альпинистов в цепочке – Sibnovosti.ru) вниз. Их напарник, находившийся выше и оставшийся на склоне, поспешил следом. В ущелье он обнаружил тело одного из членов группы, получившего смертельные повреждения головы, а затем рядом - еще одного травмированного товарища», - рассказали в республиканском главке МЧС.

Как уточнили в ведомстве, не пострадавший турист вызвал спасателей по мобильному телефону. Тело погибшего и уцелевших членов группы удалось эвакуировать вертолетом на следующее утро.

Фото: © главное управление МЧС по Республике Бурятия

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