Иркутский альпинист погиб в горах Бурятии

Пласт смерзшегося снега обрушился на группу туристов из иркутского города Братска в Республике Бурятия. Инцидент произошел 6 января, когда группа из трех человек спускалась с пика Аршан.

По данным главного управления МЧС по Республике Бурятия, спортсмены-альпинисты планировали 8 января взойти на два пика - Дружбы и Броненосец. С Аршана они спускались после того, как оставили там часть снаряжения.

«Снежные массы вместе со скальными породами и обломками деревьев увлекли людей (первых двух альпинистов в цепочке – Sibnovosti.ru) вниз. Их напарник, находившийся выше и оставшийся на склоне, поспешил следом. В ущелье он обнаружил тело одного из членов группы, получившего смертельные повреждения головы, а затем рядом - еще одного травмированного товарища», - рассказали в республиканском главке МЧС.

Как уточнили в ведомстве, не пострадавший турист вызвал спасателей по мобильному телефону. Тело погибшего и уцелевших членов группы удалось эвакуировать вертолетом на следующее утро.

Фото: © главное управление МЧС по Республике Бурятия