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После пожара задержаны руководители кузбасского пансионата

Главная В России
Красноярск
14:36 9 Января 2022
здание, обвинение, пожар, задержание, скр
Автор: Sibnovosti.ru
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По уголовному делу о пожаре в кемеровском пансионате для пожилых «Золотой век» задержаны двое его руководителей. Им уже предъявлено обвинение.

О ходе расследования резонансного уголовного дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) рассказали в следственном управлении СКР по Кемеровской области. В пресс-релизе ведомства указывается, что обвинение предъявлено индивидуальному предпринимателю, содержащему частный пансионат, и женщине, которая исполняет обязанности его заместителя.

Как писали Sibnovosti.ru, пожар удалось потушить рано утром 8 января 2022 года. Погибли четыре человека. По данным следствия, в «Золотом веке» нарушались требования противопожарной безопасности.

Меры пресечения задержанным еще не выбрана.

Сегодня пожарные главного управления МЧС по Кемеровской области спасли десять человек из горящей квартиры многоэтажного жилого дома на ул. Тайгинской в Кемерове.

Фото: © следственное управление СКР по Кемеровской области

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