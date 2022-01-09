Младенец в коробке: в Новосибирской области спасли брошенного у дороги ребенка

В Новосибирской области удалось спасти новорожденного ребенка, найденного на обочине автомобильной дороги. О находке правоохранительным органам стало известно вечером 7 января.

Младенец был помещен в коробку, которую неизвестный оставил у трассы у села Сосновка Новосибирского района региона. Коробку заметил местный подросток.

«В настоящее время жизни и здоровью малолетнего ничего не угрожает», - сообщили в следственном управлении СКР по Новосибирской области.

Ведомство возбудило уголовное дело. Оно расследуется по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).

Как писали Sibnovosti.ru, в ноябре прошлого года в Забайкальском крае сотрудники правоохранительных органов сумели найти женщину, тело новорожденного ребенка которой ранее обнаружили в мусорном баке в Чите. На поиск ушло около года.

Фото: © следственное управление СКР по Новосибирской области