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Младенец в коробке: в Новосибирской области спасли брошенного у дороги ребенка

Главная В России
Красноярск
14:08 9 Января 2022
дело, скр, ребенок, уголовное, трасса
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирской области удалось спасти новорожденного ребенка, найденного на обочине автомобильной дороги. О находке правоохранительным органам стало известно вечером 7 января.

Младенец был помещен в коробку, которую неизвестный оставил у трассы у села Сосновка Новосибирского района региона. Коробку заметил местный подросток.

«В настоящее время жизни и здоровью малолетнего ничего не угрожает», - сообщили в следственном управлении СКР по Новосибирской области.

Ведомство возбудило уголовное дело. Оно расследуется по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).

Как писали Sibnovosti.ru, в ноябре прошлого года в Забайкальском крае сотрудники правоохранительных органов сумели найти женщину, тело новорожденного ребенка которой ранее обнаружили в мусорном баке в Чите. На поиск ушло около года.

Фото: © следственное управление СКР по Новосибирской области

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