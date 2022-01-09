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Матч мужской волейбольной Лиги чемпионов в Новосибирске отменен из-за COVID-19

Главная В России
Красноярск
10:23 9 Января 2022
матч, лига, волейбол, чемпион, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
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Пандемия коронавируса внесла изменения в календарь мужской волейбольной Лиги чемпионов. Матч в Новосибирске между местным «Локомотивом» и словенским «Марибором» пришлось перенести.

Матч на «Локомотив Арене» должен был состояться 11 января. Но его, как сообщил сайт сибирского клуба, отменили из-за «случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в составе коллектива из Словении».

Теперь следующая игра «Локомотива» в Лиге чемпионов – с «Заксой Кендзежин-Козле» в Польше. Она состоится 26 января. Как писали Sibnovosti.ru, в первых двух турах новосибирцы уступили итальянской «Чивитанове» 0:3 – и «Заксе Кендзежин-Козле» 1:3.

Ранее сообщалось о том, что соперник «Кузбасса» в 1/8 другого европейского клубного турнира - Кубка ЕКВ – французский «Монпелье» снялся с соревнования из-за коронавируса. В четвертьфинале кемеровский клуб сыграет с победителем пары «Зенит-Казань» – «Орион» (Нидерланды). 

Фото: © волейбольный клуб «Локомотив»

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