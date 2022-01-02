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В Томской области будут судить главу поселения за взятку в размере 2 млн рублей

Главная В России
Красноярск
19:00 2 Января 2022
взятка, общество, происшествия
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В Томской области отправится под суд глава Суйгинского сельского поселения, который обвиняется в получении взятки в размере двух миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Томской области, обвиняемый в период с 2016 по 2019 годы получал от своего знакомого предпринимателя взятки, когда являлся главой сельского поселения. За полученные деньги, а общий размер вознаграждения составил 2 млн рублей, он обеспечивал получение предпринимателем из бюджета Томской области субсидий и по  в целом оказывал ему покровительство.

Сейчас расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в Молчановский районный суд Томской области.

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

 

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