В Омской области мужчина сжег свою машину, не желая отдавать её на штрафстоянку

В Омской области неподалеку от села Куликово мужчина сжег свою машину, чтобы её не смогли забрать на штрафстоянку. Как сообщает УГИБДД УМВД России по Омской области, инцидент произошел накануне вечером, машину омича должны были транспортировать на спецстоянку, так как у водителя не было прав. Мужчина возмутился такому положению дел, категорически отказался отдавать свою машину, облил её бензином и поджег.

Теперь незадачливого 34-летнего пиромана разыскивают сотрудники полиции. Что до машины - так она сгорела. Конечно, сотрудники ГИБДД пытались потушить огонь самостоятельно, но, увы, ни подоспевшим пожарным, это не удалось, так как пламя быстро распространилось по всей машине.

Фото: УГИБДД России по Омской области