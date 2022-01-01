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Психоневрологический диспансер подожгли в Иркутской области в новогоднюю ночь

Главная В России
Красноярск
21:00 1 Января 2022
происшествия, общество, пожар
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С огоньком, но без веселья отметили Новый год сотрудники и пациенты наркологического отделения психоневрологического диспансера в городе Тулуне Иркутской области. Как сообщается на сайте ГУ МЧС России по Иркутской области, сообщение о возгорании  поступило на пульт дежурного в 03:37 по местному времени 1 января. Оказалось, что пожар в медучреждении возник в кабинете освидетельствования на первом этаже.

На момент прибытия первых пожарных расчетов из здания самостоятельно эвакуировались восемь человек. Огонь распространился на площади 8 кв. м и повредил повредил стену в кабинете.

По предварительной информации, предполагаемой причиной пожара стал поджог. Проводится проверка. 

Фото:© ОГБУЗ Иопнд Тулунский филиал

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