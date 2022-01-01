В Новосибирске погибли водитель и пассажир Subaru Legacy, который вырезался в опору моста

Два человека погибли в дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в Новосибирске по улице Красный проспект. В результате аварии скончались пассажир и водитель иномарки. Еще одна пассажирка иномарки госпитализирована с травмами различной степени тяжести.

Как сообщает УГИБДД УМВД России по Новосибирской области, водитель "Субару", двигавшийся по улице Красный проспект, со стороны улицы Советской, в сторону улицы Фабричной, не справился с управлением и возле дома № 2 по улице Красный проспект врезался в бетонную опору моста.

Установить все подробности произошедшего предстоит сотрудникам Госавтоинспекции.

Фото: ©скриншот с видео УГИБДД УМВД России по Новосибирской области