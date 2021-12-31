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В омском правительстве произошли организационные и кадровые перемены

Главная В России
Красноярск
14:42 31 Декабря 2021
строительство, правительство, губернатор, министерство, вице-премьер
Автор: Sibnovosti.ru
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В последние дни 2021 года омский губернатор Александр Бурков внес изменения в порядок работы правительства региона. В его составе появилось новое министерство.

«Указом №210 губернатор Александр Бурков постановил реорганизовать министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области путем выделения из его состава министерства транспорта и дорожного хозяйства с передачей соответствующих функций и переименованием», - говорится в сообщении портала омского правительства.

На портале правительства пока указано министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства. Его возглавляет Антон Заев.

Согласно другому губернаторскому распоряжению, Дмитрий Ушаков назначен первым заместителем председателя омского правительства. Ранее он работал «простым» вице-премьером.

Фото: © правительство Омской области

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