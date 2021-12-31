Работу шахты в Кузбассе приостановили на 90 дней

Кемеровский районный суд Кемеровской области на 90 суток приостановил работы на угольной шахте «Анжерская-Южная». Такое решение он принял на основании результатов проверки, проведенной Сибирским управлением Ростехнадзора.

«Кемеровский районный суд Кемеровской области 29 декабря 2021 года поддержал требование Сибирского управления Ростехнадзора и приостановил ведение горных работ по выемке угля в лаве 7-3-2 и эксплуатацию ленточного конвейера 3ЛТ-1000ПТ сроком на 90 суток», - уточнил характер санкций сайт ведомства.

Проверка прошла в декабре. В ходе нее, по данным Ростехнадзора, в работе ООО «УК Анжерская-Южная» были выявлены нарушения норм и правил промышленной безопасности. В частности, как выяснилось, были допущены нарушения в работе стационарных датчиков контроля концентрации газа метана в рудничной атмосфере.

Как писали Sibnovosti.ru, масштабные проверки условий работы шахт были проведены после трагедии на кузбасской шахте «Листвяжной» 25 ноября. Тогда в результате взрыва метана погиб 51 человек.

В июне 2021 года в результате обрушения породы на «Анжерской-Южной» погиб горняк.

Фото: © Сибирское управление Ростехнадзора