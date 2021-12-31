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В чемпионате КХЛ омичи завершили год поражением

Главная В России
Красноярск
12:13 31 Декабря 2021
игра, хоккей, кхл, матч, место
Автор: Sibnovosti.ru
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Омскому «Авангарду» не удалось удачно завершить 2021 год в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). На домашней площадке он уступил челябинскому «Трактору».

Встреча завершилась со счетом 1:3. Единственную шайбу сибиряки провели лишь на последней минуте игры. Ее буквально затолкал в ворота соперников Павел Дедунов. Это уже второе поражение «Авангард» от «Трактора» в текущем сезоне.

Проигрыш не изменил место омской команды в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Она по-прежнему идет пятым с 54 очками. На два очка «Авангард» опережает новосибирскую «Сибирь».

Фото: © хоккейный клуб «Авангард»

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