В чемпионате КХЛ омичи завершили год поражением

Омскому «Авангарду» не удалось удачно завершить 2021 год в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). На домашней площадке он уступил челябинскому «Трактору».

Встреча завершилась со счетом 1:3. Единственную шайбу сибиряки провели лишь на последней минуте игры. Ее буквально затолкал в ворота соперников Павел Дедунов. Это уже второе поражение «Авангард» от «Трактора» в текущем сезоне.

Проигрыш не изменил место омской команды в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Она по-прежнему идет пятым с 54 очками. На два очка «Авангард» опережает новосибирскую «Сибирь».

Фото: © хоккейный клуб «Авангард»