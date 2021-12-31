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Мэру Томска вынесен обвинительный приговор

Главная В России
Красноярск
12:01 31 Декабря 2021
должность, суд, мэр, приговор, скр
Автор: Sibnovosti.ru
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В Советском районном суде Томска завершился процесс по уголовному делу мэра Томска Ивана Кляйна. Он приговорен к двум годам исправительной колонии общего режима.

Кроме того, Ивана Кляйна лишили права занимать определенные должности три года. Это означает предстоящую смену власти в Томске.

По данным следственного управления СКР по Томской области, мэр признан виновным по ч. 2 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления) и ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности). Как писали Sibnovosti.ru, Ивана Кляйна обвиняли в действиях в интересах его семьи и компании «Томское пиво», которой он руководил до победы на выборах мэра. В ходе следствия и суда градоначальник свою вину не признал.

Иван Кляйн был избран мэром Томска в 2013 году и переизбран в 2018-м. Он был задержан осенью 2020 года. Срок, проведенный в СИЗО, позволяет ему подавать на условно-досрочное освобождение.

В середине ноября 2020 года Ивана Кляйна временно отстранили от должности главы города. Томском в статусе и. о. мэра руководит Михаил Ратнер.

Фото: © следственное управление СКР по Томской области

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