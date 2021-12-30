Обитатели бывшего заводского общежития в Томске смогли избежать выселения

Ленинский районный суд Томска признал ничтожным договор купли-продажи здания бывшего общежития шпалопропиточного завода с земельным участком. Объект на ул. Трудовой, 22 признан муниципальной собственностью.

Согласно сообщению городской администрации, летом этого года собственник здания - ООО «Оазис» (входит в группу компаний «Лама») – потребовал от жильцов освободить помещения. Всего в общежитии проживает почти 40 семей. После решения райсуда они смогут приватизировать квартиры, которые занимают.

«Все системы жизнеобеспечения здесь работают исправно: в доме есть свет, вода и тепло. Обслуживание дома ведет управляющая компания», - привел официальный сайт мэрии Томска комментарий главы Ленинского района города Светланы Садковской.

Как писали Sibnovosti.ru, в октябре этого года председатель СКР Александр Бастрыкин заинтересовался условиями проживания омской пенсионерки Светланы Черновой. Последние десятилетия женщина обитает в цистерне, установленной в промышленной зоне. Ранее женщина жила в заводском общежитии. После того, как предприятие прекратило работу, она переехала в «бытовку», оборудованную в бочке.

Фото: © мэрия Томска