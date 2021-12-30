В Омске появится школа креативных индустрий

Школа креативных индустрий в Омской области будет создана на базе Омского областного колледжа культуры и искусства. Проект будет реализован в 2022 году.

О перспективах создания школы рассказал министр культуры региона Юрий Трофимов. По его данным, на это будет потрачено 63,8 млн руб. Большую часть средств - 56,8 млн руб. – направят из федерального бюджета.

«В течение двух лет подростки в возрасте 12-17 лет смогут бесплатно обучаться в следующих студиях: студия звукорежиссуры и звукового дизайна, студия фото- и видеопроизводства, студия дизайна, студия электронной музыки», - сообщил о предстоящей работе школы портал правительства Омской области.

Школы креативных индустрий в России создаются по федеральному проекту. До 2030 года будет открыто более 200 таких школ.

Фото: © правительство Омской области