30 декабря
Новости России
погода -7 °C
74.29
 
€ 84.07
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Омске появится школа креативных индустрий

Главная В России
Красноярск
13:48 30 Декабря 2021
правительство, создание, министр, школа, проект
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Школа креативных индустрий в Омской области будет создана на базе Омского областного колледжа культуры и искусства. Проект будет реализован в 2022 году.

О перспективах создания школы рассказал министр культуры региона Юрий Трофимов. По его данным, на это будет потрачено 63,8 млн руб. Большую часть средств - 56,8 млн руб. – направят из федерального бюджета.

«В течение двух лет подростки в возрасте 12-17 лет смогут бесплатно обучаться в следующих студиях: студия звукорежиссуры и звукового дизайна, студия фото- и видеопроизводства, студия дизайна, студия электронной музыки», - сообщил о предстоящей работе школы портал правительства Омской области.

Школы креативных индустрий в России создаются по федеральному проекту. До 2030 года будет открыто более 200 таких школ.

Фото: © правительство Омской области

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Обитатели бывшего заводского общежития в Томске смогли избежать выселения

Обитатели бывшего заводского общежития в Томске смогли избежать выселения

30 Декабря 2021 г.
Суд передал здание мэрии
Новости Красноярска: В оренбургском лесничестве незаконно вырубили сосны на 11 млн рублей

В оренбургском лесничестве незаконно вырубили сосны на 11 млн рублей

30 Декабря 2021 г.
Один из подозреваемых в организации вырубки задержан
Новости Красноярска: В Иркутской области мужчина получил 15 лет за убийство своей бабушки

В Иркутской области мужчина получил 15 лет за убийство своей бабушки

30 Декабря 2021 г.
Житель Усолья-Сибирского не хотел отдавать украденные деньги
Новости Красноярска: За победу на фестивале снежной скульптуры в Новосибирске поборются 27 команд

За победу на фестивале снежной скульптуры в Новосибирске поборются 27 команд

30 Декабря 2021 г.
Его итоги подведут 8 января
Новости Красноярска: В музее в Бурятии отреставрировали Старообрядческий комплекс

В музее в Бурятии отреставрировали Старообрядческий комплекс

30 Декабря 2021 г.
Он представляет собой улицу из домов семейских
Новости Красноярска: За год решены проблемы дольщиков 20 новосибирских долгостроев

За год решены проблемы дольщиков 20 новосибирских долгостроев

30 Декабря 2021 г.
Восстановлены права более 4 тыс. дольщиков
Новости компаний
27/12
Как выглядеть молодо в любом возрасте?
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Житель Зеленогорска перечислил мошенникам 8 миллионов рублей

Житель Зеленогорска перечислил мошенникам 8 миллионов рублей

27 Декабря 2021 г.
Мошенники представились сотрудниками банка
Новости Красноярска: Сергей Ерёмин принял участие в первом заседании Общественной палаты

Сергей Ерёмин принял участие в первом заседании Общественной палаты

25 Декабря 2021 г.
На встрече также присутствовала Наталия Фирюлина
Новости Красноярска: Какие катки можно посетить в Красноярске на новогодних каникулах?

Какие катки можно посетить в Красноярске на новогодних каникулах?

27 Декабря 2021 г.
Карту лучших катков подготовили Sibnovosti.ru
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru