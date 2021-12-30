В оренбургском лесничестве незаконно вырубили сосны на 11 млн рублей

Массовую вырубку деревьев выявили на территории лесничества в Оренбургской области. Злоумышленники срубили почти 1,7 тыс. сосен.

Вырубка была осуществлена в ГКУ «Абдулинское лесничество» у села Егорьевка. За эти занятием полицейские застали работников коммерческой организации. Число этих работников и название организации не указываются.

«Согласно проведенной экспертизе, ущерб, причиненный министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений по Оренбургской области, составил более 11 млн руб.», - сообщили в управлении МВД России по региону.

По данным ведомства, задержан один из организаторов незаконной вырубки. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений).

Как писали Sibnovosti.ru, в ноябре на ул. Ипподромской в Новосибирске было вырублено почти 300 деревьев. Администрация Калининского района города направила в связи с этим заявление в отдел полиции.

Фото: © управление МВД России по Оренбургской области