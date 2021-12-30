В Иркутской области мужчина получил 15 лет за убийство своей бабушки

Житель иркутского города Усолье-Сибирское приговорен к 15 годам исправительной колонии строгого режима. Он признан виновным в убийстве родной бабушки.

Процесс завершился в Иркутском областном суде. Убийство произошло в августе 2020 года, а уголовное дело расследовалось по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из корыстных побуждений).

«Молодой человек, не желая возвращать своей бабушке похищенные денежные средства, нанес ей множественные ножевые ранения. 82-летняя женщина скончалась на месте преступления», - рассказали в следственном управлении СКР по Иркутской области.

В ведомстве добавили, что обвиняемый дал признательные показания. В частности, он рассказал, куда спрятал расчлененное тело погибшей.

Как писали Sibnovosti.ru, в ноябре этого года в СНТ «Солнечный» в Иркутском районе области мужчина убил ударом ножа своего брата. Затем он загрузил тело погибшего в его автомобиль, увел машину в лес и поджег.

Фото: © следственное управление СКР по Иркутской области