За победу на фестивале снежной скульптуры в Новосибирске поборются 27 команд

В традиционном Сибирском фестивале снежной скульптуры в Новосибирске примут участие 27 команд. Почти половина из них – школьные коллективы.

Мастера приедут из 13 российских городов от Москвы до Хабаровска, а также из Казахстана. Они начнут работу 4 января в Первомайском сквере в центре Новосибирска. Темой фестиваля на этот раз стал «Мотив Сибири».

«В скульптурных композициях авторам предложено отразить красоту и базовые ценности многосоставного, мозаичного народа Сибири: от древности до современности», - рассказали в пресс-центре мэрии.

Итоги творческого соревнования подведут 8 января.

В середине декабря были подведены итоги фестиваля ледяной скульптуры «Хрустальный Томск – 2021». Его победителем стала команда из Республики Саха (Якутия) с композицией «Небесная кобылица».