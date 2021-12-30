В музее в Бурятии отреставрировали Старообрядческий комплекс

В Этнографическом музее народов Забайкалья в Республике Бурятия завершили ремонт и реставрацию Старообрядческого комплекса. Он представляет собой улицу из деревянных домов конца XIX – начала XX веков.

Все дома были перевезены в музей в 1970-х годах. На реставрацию, по данным официального портала Бурятии, министерство культуры РФ выделило 26 млн руб.

«Были заменены кровли построек, нижние венцы, заменены гниющие элементы конструкций, проведено электроосвещение, восстановлены и покрашены элементы знаменитых «голубых» ворот. Также было приобретено семь манекенов и 20 муляжей для экспозиций», - рассказали в правительстве региона.

Как отметил глава Бурятии Алексей Цыденов, также был приобретен электромобиль. Он будет курсировать бесплатно по территории музея по установленным маршрутам.

Комплекс Этнографического музея народов Забайкалья под открытым небом расположен в микрорайоне Верхняя Березовка Улан-Удэ. Он занимает 37 га. Как писали Sibnovosti.ru, в 2020 году была расширена парковка музея.

В Бурятии проживает большая община семейских, которых считают этноконфессиональной группой русского народа. Это потомки старообрядцев, которых начали высылать в Сибирь в XVIII веке.

Фото: © правительство Республики Бурятия