30 декабря
Новости России
погода -7 °C
73.65
 
€ 83.2
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В музее в Бурятии отреставрировали Старообрядческий комплекс

Главная В России
Красноярск
11:30 30 Декабря 2021
дома, улица, музей, реставрация, работы
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Этнографическом музее народов Забайкалья в Республике Бурятия завершили ремонт и реставрацию Старообрядческого комплекса. Он представляет собой улицу из деревянных домов конца XIX – начала XX веков.

Все дома были перевезены в музей в 1970-х годах. На реставрацию, по данным официального портала Бурятии, министерство культуры РФ выделило 26 млн руб.

«Были заменены кровли построек, нижние венцы, заменены гниющие элементы конструкций, проведено электроосвещение, восстановлены и покрашены элементы знаменитых «голубых» ворот. Также было приобретено семь манекенов и 20 муляжей для экспозиций», - рассказали в правительстве региона.

Как отметил глава Бурятии Алексей Цыденов, также был приобретен электромобиль. Он будет курсировать бесплатно по территории музея по установленным маршрутам.  

Комплекс Этнографического музея народов Забайкалья под открытым небом расположен в микрорайоне Верхняя Березовка Улан-Удэ. Он занимает 37 га. Как писали Sibnovosti.ru, в 2020 году была расширена парковка музея.

В Бурятии проживает большая община семейских, которых считают этноконфессиональной группой русского народа. Это потомки старообрядцев, которых начали высылать в Сибирь в XVIII веке.

Фото: © правительство Республики Бурятия

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Обитатели бывшего заводского общежития в Томске смогли избежать выселения

Обитатели бывшего заводского общежития в Томске смогли избежать выселения

30 Декабря 2021 г.
Суд передал здание мэрии
Новости Красноярска: В Омске появится школа креативных индустрий

В Омске появится школа креативных индустрий

30 Декабря 2021 г.
Ее откроют на базе колледжа культуры и искусства
Новости Красноярска: В оренбургском лесничестве незаконно вырубили сосны на 11 млн рублей

В оренбургском лесничестве незаконно вырубили сосны на 11 млн рублей

30 Декабря 2021 г.
Один из подозреваемых в организации вырубки задержан
Новости Красноярска: В Иркутской области мужчина получил 15 лет за убийство своей бабушки

В Иркутской области мужчина получил 15 лет за убийство своей бабушки

30 Декабря 2021 г.
Житель Усолья-Сибирского не хотел отдавать украденные деньги
Новости Красноярска: За победу на фестивале снежной скульптуры в Новосибирске поборются 27 команд

За победу на фестивале снежной скульптуры в Новосибирске поборются 27 команд

30 Декабря 2021 г.
Его итоги подведут 8 января
Новости Красноярска: За год решены проблемы дольщиков 20 новосибирских долгостроев

За год решены проблемы дольщиков 20 новосибирских долгостроев

30 Декабря 2021 г.
Восстановлены права более 4 тыс. дольщиков
Новости компаний
27/12
Как выглядеть молодо в любом возрасте?
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Предъявлено обвинение в поджоге второго гипермаркета в Томске

Предъявлено обвинение в поджоге второго гипермаркета в Томске

27 Декабря 2021 г.
Пожар произошел на ул. Пушкина
Новости Красноярска: Александр Усс поучаствовал в заседании Госсовета Российской Федерации

Александр Усс поучаствовал в заседании Госсовета Российской Федерации

25 Декабря 2021 г.
Встречала прошла в режиме видеоконференции
Новости Красноярска: Сергей Ерёмин принял участие в первом заседании Общественной палаты

Сергей Ерёмин принял участие в первом заседании Общественной палаты

25 Декабря 2021 г.
На встрече также присутствовала Наталия Фирюлина
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru