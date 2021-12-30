За год решены проблемы дольщиков 20 новосибирских долгостроев

В этом году в Новосибирской области удалось решить проблемы дольщиков 20 долгостроев. Были восстановлены права в общей сложности более 4 тыс. дольщиков.

Итоги подвели в министерстве строительства региона после завершения двух объектов в Новосибирске. Один из них – на ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/7, второй - на ул. Бульвар Молодежи, 15. По данным пресс-центра мэрии, права на завершение строительства первого из них были переданы ЖСК «Сибиряков-Гвардейцев».

«Для достройки дома по ул. Сибиряков-Гвардейцев 44/7 применен целый спектр мер государственной поддержки: три масштабных инвестиционных проекта, субсидии на техприсоединение, благоустройство и установку лифтового оборудования. В общей сложности на достройку направлено 154,3 млн руб.», - рассказали в минстрое.

Как уточнил и. о. министра Алексей Колмаков, по 16 домам в этом году восстановлены жилищные права граждан. Еще в четырех случаях были выплачены компенсации ППК «Фонд».

Фото: © министерство строительства Новосибирской области