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Новосибирцы вновь одержали победу в КХЛ в овертайме

Главная В России
Красноярск
10:35 30 Декабря 2021
кхл, место, хоккей, матч, год
Автор: Sibnovosti.ru
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Хоккейная «Сибирь» провела последний матч в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в 2021 году. Новосибирцы встретились на своей площадке с нижнекамским «Нефтехимиком».

Матч своим ходом и результатом походил на предыдущую игру «Сибири» с уфимским «Салаватом Юлаевым». Вновь основное время завершилось вничью 2:2, а победную шайбу хозяева провели в овертайме. На этот раз решающий точный бросок сделал финн Юрки Йокипакка.  

Одержав четыре победы в последних пяти матчах «Сибирь» набрала 52 очка. Причем, три из этих побед были достигнуты в овертайме. Команда закрепилась на шестом месте в конференции «Восток» КХЛ – отрыв от идущего седьмым «Нефтехимика» достиг семи очков.

Фото: © хоккейный клуб «Сибирь»

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