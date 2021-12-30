Новосибирцы вновь одержали победу в КХЛ в овертайме

Хоккейная «Сибирь» провела последний матч в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в 2021 году. Новосибирцы встретились на своей площадке с нижнекамским «Нефтехимиком».

Матч своим ходом и результатом походил на предыдущую игру «Сибири» с уфимским «Салаватом Юлаевым». Вновь основное время завершилось вничью 2:2, а победную шайбу хозяева провели в овертайме. На этот раз решающий точный бросок сделал финн Юрки Йокипакка.

Одержав четыре победы в последних пяти матчах «Сибирь» набрала 52 очка. Причем, три из этих побед были достигнуты в овертайме. Команда закрепилась на шестом месте в конференции «Восток» КХЛ – отрыв от идущего седьмым «Нефтехимика» достиг семи очков.

Фото: © хоккейный клуб «Сибирь»