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Стоимость дорожной разметки на Алтае завысили на миллионы рублей

Главная В России
Красноярск
09:47 30 Декабря 2021
уголовное, дороги, контракт, стоимость, приговор
Автор: Sibnovosti.ru
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В Алтайском крае завершился судебный процесс по уголовному делу экс-начальника ГУП «Северо-Восточное ДСУ». Он признан виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата с использованием своего служебного положения и в особо крупном размере).

Как сообщили в следственном управлении СКР по Алтайскому краю, преступление было совершено в 2020 году. Тогда руководитель ГУПа заключил договор субподряда с предприятием, в котором сам же был фактическим соучредителем. Это ООО наносило разметку на автодорогах. В результате завышения стоимости работ было похищено 6,2 млн руб.

«В ходе предварительного следствия начальник предприятия свою вину признал и полностью возместил ущерб», - отметили в следственном управлении.

Экс-начальника ГУПа приговорили к трем годам лишения свободы и штрафу в 0,5 млн руб. По данным ТАСС речь в сообщении краевого главка СКР идет о Сергее Сивце, который также являлся депутатом законодательного собрания Алтайского края. Уголовное дело было возбуждено летом этого года.

Фото: © следственное управление СКР по Алтайскому краю

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