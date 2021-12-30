Стоимость дорожной разметки на Алтае завысили на миллионы рублей

В Алтайском крае завершился судебный процесс по уголовному делу экс-начальника ГУП «Северо-Восточное ДСУ». Он признан виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата с использованием своего служебного положения и в особо крупном размере).

Как сообщили в следственном управлении СКР по Алтайскому краю, преступление было совершено в 2020 году. Тогда руководитель ГУПа заключил договор субподряда с предприятием, в котором сам же был фактическим соучредителем. Это ООО наносило разметку на автодорогах. В результате завышения стоимости работ было похищено 6,2 млн руб.

«В ходе предварительного следствия начальник предприятия свою вину признал и полностью возместил ущерб», - отметили в следственном управлении.

Экс-начальника ГУПа приговорили к трем годам лишения свободы и штрафу в 0,5 млн руб. По данным ТАСС речь в сообщении краевого главка СКР идет о Сергее Сивце, который также являлся депутатом законодательного собрания Алтайского края. Уголовное дело было возбуждено летом этого года.

Фото: © следственное управление СКР по Алтайскому краю