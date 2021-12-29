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В Кызыле продажу алкоголя запретят на время новогодних праздников

Главная В России
Красноярск
15:30 29 Декабря 2021
новый год, город, алкоголь, запрет, праздники
Автор: Sibnovosti.ru
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В столице Республики Тува вводятся жесткие антиалкогольные ограничения. Они будут действовать все дни новогодних праздников.

Ограничения указаны в специальном постановлении мэрии Кызыла.

«… Запретить с 31 декабря 2021 г. по 09 января 2022 г. розничную продажу алкогольной продукции (в том числе и пива) во всех торговых точках (за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания) города Кызыла», - говорится в документе.

Одновременно предприятиям общепита рекомендовано снять алкогольную продукцию с продажи в эти дни. Гражданам же будет запрещено проносить горячительные напитки на мероприятия, посвященные встрече Нового года и Рождеству.

Как писали Sibnovosti.ru, глава Тувы Владислав Ховалыг призвал региональные органы власти рассмотреть возможность принятия новых мер для борьбы с преступностью и алкоголизмом. Это предложение прозвучало в его послании верховному хуралу в декабре этого года.

Фото: © мэрия Кызыла

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