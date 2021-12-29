Сотрудника МЧС в Иркутской области попытались подкупить деньгами и шампанским

Менеджер управляющей компании одного из иркутских торгово-развлекательных центров (ТРЦ) попытался дать взятку сотруднику МЧС. Таким способом он пытался избежать приостановки работы ТРЦ после выявленных там нарушений в сфере пожарной безопасности.

Следственное управление СКР по Иркутской области предъявило менеджеру управляющей компании обвинение. Уголовное дело расследуется по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

В сообщении ведомства речь идет о ТРЦ «Сильвер молл». Менеджер, согласно версии следствия, передал заместителю начальника одного из отделов главного управления МЧС России по Иркутской области 1,5 млн руб. и бутылку дорогостоящего шампанского.

«Должностное лицо от взятки отказалось. Взяткодатель был задержан на месте преступления следователями СКР», - добавили в областном главке ведомства.

Четырехэтажный «Сильвер молл», по его собственным данным, является крупнейшим ТРЦ Восточной Сибири. В мае 2019 года там произошел пожар, обошлось без пострадавших.

Фото: © следственное управление СКР по Иркутской области