Фармацевт аптеки в Бурятии спутала мошенницу со своей начальницей

Злоумышленники придумывают все новые формы дистанционного мошенничества. В Улан-Удэ женщина, позвонившая фармацевту аптеки, представилось ее начальницей, потерявшей от простуды голос.

О происшествии рассказали в МВД по Республике Бурятия. По его данным, «начальница» попросила взять из кассы 24 тыс. руб. и положить их на банковский счет, чтобы оплатить пожарно-технические услуги. Сотрудница аптеки так и поступила.

«Примечательно, что работница аптеки около 50 минут находилась на связи с, якобы, начальницей, обсуждала рабочие моменты и не усомнилась в личности звонившей», - отметил в республиканском главке полиции.

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве.

Как писали Sibnovosti.ru, в октябре этого года в Красноярском крае задержали телефонных мошенников, обманывавших пенсионеров. Они звонили пожилым людям, представлялись родственниками или сотрудниками полиции и говорили, что кто-то из родственников попал в ДТП. Затем просили пенсионеров передать деньги для возмещения ущерба потерпевшим, лечения пострадавшего или для того, чтобы замять дело.

Фото: © МВД по Республике Бурятия