В алтайском городе назначили и. о. мэра на фоне проблем с теплоснабжением

Проблемы с теплоснабжением в городе Яровое Алтайского края привели к смене власти. И. о. главы курортного города стал Николай Бачурин.

Решение о назначении Николая Бачурина 28 декабря приняло городское собрание депутатов. Ранее, по данным официального сайта Алтайского края, мэр Виталий Самобочий был временно отстранен от должности решением Центрального районного суда Барнаула. С соответствующим ходатайством выступили органы следствия, которые расследуют уголовное дело, в котором Виталий Самобочий имеет статус подозреваемого.

Сообщений на официальном сайте Ярового о смене власти нет.

В Яровое прибыл алтайский губернатор Виктор Томенко. По данным краевого правительства, он проведет совещания и посетит городскую ТЭЦ.

Как писали Sibnovosti.ru, в этом году в Яровом ТЭЦ вновь оказалась неготовой к отопительному сезону. К началу ноября на предприятии в рабочем состоянии находился только один из трех котлов, а два других были в ремонте. Это привело к снижению температуры воздуха в домах ниже нормативной. Режим ЧС в муниципалитете был снят только в середине декабря. В ноябре прокуратура Алтайского края после проведенной проверки сообщала о возбуждении уголовного дела. Мэр Ярового подозревается по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)

Фото: © Антон Федотов/правительство Алтайского края