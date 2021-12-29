Обладатели «дальневосточного гектара» в Забайкалье предпочитают Смоленку и Угдан

К концу 2021 года в Забайкальском крае было подано более 11 тыс. заявок на получение «дальневосточного гектара». Заявителям уже предоставили около 4 тыс. участков.

Статистические данные привели в департаменте госимущества и земельных отношений региона. Более половины из предоставленных участков – 2,5 тыс. – находятся в районе сел Смоленка и Угдан в Читинском районе края.

Пока лишь около 1,8 тыс. обладателей «дальневосточного гектара» определились с использованием доставшейся им земли. Заметное большинство – 60% - взяли участок для жилищного строительства. Для занятия бизнесом – только 5%.

Как писали Sibnovosti.ru, первый «дальневосточный гектар» в Забайкалье обрел своего владельца в декабре 2020 года. Тогда же в число территорий, где можно получить такой участок, вошли еще два района края – Приаргунский и Ононский.

На всем Дальнем Востоке к настоящему времени выдано 75 тыс. земельных участков по этой федеральной программе. Цифру назвал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ Алексей Чекунков в интервью телеканалу «Россия-24».

Фото: © пресс-служба правительства Забайкальского края