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В России могут отказаться от строительства новых угольных шахт

Главная В России
Красноярск
11:53 29 Декабря 2021
вице-премьер, уголь, лицензия, шахта, запрет
Автор: Sibnovosti.ru
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Российское правительство может прекратить выдачу новых лицензий на строительство угольных шахт. О возможности такого решения сообщил вице-премьер Александр Новак.

Заместитель председателя федерального правительства дал интервью РБК. В нем он ответил на вопрос о мерах, которые предприняты после трагедии на кузбасской шахте «Листвяжная» 25 ноября этого года. Там в результате взрыва погиб 51 человек.

«Необходимо проводить политику, направленную на то, чтобы особо опасных шахт (глубоких шахт с высоким содержанием метана) становилось меньше. Механизм реализации такой политики - запрет на выдачу новых лицензий на пользование недрами для шахтной добычи угля», - сказал Александр Новак.

По данным федеральных властей, в настоящее время в России насчитывается 23 опасных шахты. Согласно подсчетам министерства угля Кемеровской области, в январе-ноябре 2021 года в регионе было добыто 221,6 млн т угля. В том числе, 76,7 млн т подземным способом.

28 декабря правительство Кузбасса объявило о создании совета по повышению уровня промышленной безопасности на угольных и горнорудных предприятиях под руководство губернатора Сергея Цивилева. В его состав вошли представители предприятий отрасли в регионе.

Фото: © правительство РФ

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