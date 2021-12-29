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В «Музее БАМ» в Бурятии появится площадка под открытым небом

Главная В России
Красноярск
11:25 29 Декабря 2021
байкал, музей, площадка, экспертиза, город
Автор: Sibnovosti.ru
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«Музей БАМ» в городе Северобайкальске Республики Бурятия будет расширен за счет площадки под открытым небом. Региональное управление государственной экспертизы согласовало проект капремонта музея.

О предстоящих изменениях в составе экспозиции музея сообщили в ФАУ «Главное управление государственной экспертизы». По данным учреждения, площадка разместится на ул. Космонавтов у Дома культуры «Байкал».

Согласно проекту, там разобьют ландшафтный парк. На его территории установят технику, которая использовалась при строительстве Байкало-Амурской магистрали. На новой площадке также разместят бытовки рабочих и другие экспонаты.

Музей «История БАМ» в Северобайкальске был открыт в 1981 году.

Как писали Sibnovosti.ru, ранее в Бурятии решили отремонтировать музей в поселке Нижнеангарск. Там хранятся редкие экземпляры эвенкийской письменности.

Фото: © официальный портал Республики Бурятия

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