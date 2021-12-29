В цехе новосибирской «Шоколадной страны» обрушилась кровля

На кондитерской фабрике «Шоколадная страна» в городе Бердске Новосибирской области обрушилась кровля. Пострадавших в результате инцидента нет.

Об обрушении сообщили вечером 28 декабря в главном управлении МЧС по региону. По его данным, рухнула кровля крыши производственного здания на ул. Химзаводской. На место были направлены сотрудники пожарно-спасательного гарнизона ведомства.

Как уточнил ТАСС, пострадало здание «Шоколадной страны». Скорее всего, причиной стало скопление снега на крыше. Людей в цехе не было.

Как писали Sibnovosti.ru, в начале февраля прошлого года аналогичный случай произошел в раздевалке кафе на бульваре Молодежи в новосибирском Академгородке. Кровля пристройки обрушилась под тяжестью снега. В результате один человек погиб. В 2017 году под рухнувшей от снега кровлей конного клуба «Аллюр» под Новосибирском погибли два человека.

Фото: © главное управление МЧС по Новосибирской области