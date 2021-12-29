Авиакомпания «СиЛА» сократит сеть маршрутов в Сибири из-за отсутствия субсидирования

Магаданская авиакомпания «СиЛА» предупредила о том, что с 2022 года прекратит межрегиональные рейсы в Сибири и на Дальнем Востоке. Перевозчик не получил субсидирование из федерального бюджета.

О предстоящих изменениях в расписании сообщил ТАСС совладелец авиакомпании Андрей Богданов. По его словам, местные перевозки внутри одного субъекта федерации сохранятся.

Всего будет отменено более десятка маршрутов. В их числе рейсы из Иркутска в Чару и Тынду, из Томска в Абакан и Барнаул, из Абакана в Кемерово, из Новосибирска – в Красноселькуп, Тарко-Сале и Ноябрьск.

«Руководство авиакомпании рассчитывает на возобновление субсидирования из федерального бюджета, чтобы вновь начать перелеты по данным направлениям», - говорится в сообщении информагентства.

Как писали Sibnovosti.ru, в декабре этого года «СиЛА» возобновила полеты из региональных центров в небольшие населенные пункты Республики Алтай и Томской области. Это произошло после того, как правительство РФ смягчило ряд требований к посадочным площадкам.

Фото: © авиакомпания «СиЛА»