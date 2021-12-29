29 декабря
Новости России
погода -6 °C
73.5
 
€ 83.22
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Авиакомпания «СиЛА» сократит сеть маршрутов в Сибири из-за отсутствия субсидирования

Главная В России
Красноярск
10:20 29 Декабря 2021
авиакомпания, субсидии, маршруты, рейсы, регионы
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Магаданская авиакомпания «СиЛА» предупредила о том, что с 2022 года прекратит межрегиональные рейсы в Сибири и на Дальнем Востоке. Перевозчик не получил субсидирование из федерального бюджета.

О предстоящих изменениях в расписании сообщил ТАСС совладелец авиакомпании Андрей Богданов. По его словам, местные перевозки внутри одного субъекта федерации сохранятся.

Всего будет отменено более десятка маршрутов. В их числе рейсы из Иркутска в Чару и Тынду, из Томска в Абакан и Барнаул, из Абакана в Кемерово, из Новосибирска – в Красноселькуп, Тарко-Сале и Ноябрьск.

«Руководство авиакомпании рассчитывает на возобновление субсидирования из федерального бюджета, чтобы вновь начать перелеты по данным направлениям», - говорится в сообщении информагентства.

Как писали Sibnovosti.ru, в декабре этого года «СиЛА» возобновила полеты из региональных центров в небольшие населенные пункты Республики Алтай и Томской области. Это произошло после того, как правительство РФ смягчило ряд требований к посадочным площадкам.

Фото: © авиакомпания «СиЛА»

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В алтайском городе назначили и. о. мэра на фоне проблем с теплоснабжением

В алтайском городе назначили и. о. мэра на фоне проблем с теплоснабжением

29 Декабря 2021 г.
Этот пост в Яровом занял Николай Бачурин
Новости Красноярска: Обладатели «дальневосточного гектара» в Забайкалье предпочитают Смоленку и Угдан

Обладатели «дальневосточного гектара» в Забайкалье предпочитают Смоленку и Угдан

29 Декабря 2021 г.
В регионе подано более 11 тыс. заявок
Новости Красноярска: В России могут отказаться от строительства новых угольных шахт

В России могут отказаться от строительства новых угольных шахт

29 Декабря 2021 г.
О возможности запрета на выдачу лицензий сказал вице-премьер Александр Новак
Новости Красноярска: В «Музее БАМ» в Бурятии появится площадка под открытым небом

В «Музее БАМ» в Бурятии появится площадка под открытым небом

29 Декабря 2021 г.
На ней разместят образцы техники строителей магистрали
Новости Красноярска: В цехе новосибирской «Шоколадной страны» обрушилась кровля

В цехе новосибирской «Шоколадной страны» обрушилась кровля

29 Декабря 2021 г.
Обошлось без пострадавших
Новости Красноярска: Новосибирский долгострой на улице Зорге завершили в самом конце года

Новосибирский долгострой на улице Зорге завершили в самом конце года

29 Декабря 2021 г.
Его строительство началось в 2014 году
Новости компаний
27/12
Как выглядеть молодо в любом возрасте?
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Через полгода жителям города покажут проект делового центра «Красноярск-Сити»

Через полгода жителям города покажут проект делового центра «Красноярск-Сити»

24 Декабря 2021 г.
Об этом рассказал глава края во время пресс-конференции
Новости Красноярска: Вадим Гаранин и красноярский «Енисей» подписали контракт

Вадим Гаранин и красноярский «Енисей» подписали контракт

25 Декабря 2021 г.
Трудовое соглашение с новым старшим тренером будет рассчитано на 1,5 года
Новости Красноярска: Байкал не станет федеральной территорией

Байкал не станет федеральной территорией

24 Декабря 2021 г.
Владимир Путин сказал об отсутствии таких планов на большой пресс-конференции
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru