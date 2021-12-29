Новосибирский долгострой на улице Зорге завершили в самом конце года

В Новосибирске под занавес года завершен еще один долгострой – 19-этажный жилой дом на ул. Зорге. В нем 140 квартир.

Здание №4 по генплану ООО «НСК Девелопмент» начало возводить еще в 2014 году. В дальнейшем стройка была остановлена, а компания обанкрочена. Для завершения проекта дольщики создали «Жилищно-строительный кооператив «Рихард 279/4».

«(Это – Sibnovosti.ru) позволило мэрии города Новосибирска переоформить часть земельного участка на ЖСК и выделить субсидии на благоустройство и оплату средств на техническое присоединение объекта к сетям водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на общую сумму 16 млн руб.», - отметили в пресс-центре городской администрации.

Как писали Sibnovosti.ru, в августе этого года в Новосибирске ввели в эксплуатацию долгострой на ул. Декабристов, 10 стр. По данным и. о. министра строительства Новосибирской области Алексея Колмакова, с начала года в регионе введено в эксплуатацию 14 долгостроев. Дольщики еще четырех получили компенсации через ППК «Фонд».

Фото: © министерство строительства Новосибирской области