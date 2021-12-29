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Омский «Авангард» за период ликвидировал отставание в три шайбы

Главная В России
Красноярск
09:06 29 Декабря 2021
хоккей, место, кхл, матч, игра
Автор: Sibnovosti.ru
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«Авангард» одержал сверхволевую победу в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). По ходу матча омичи уступали рижскому «Динамо» 0:3.

Игра прошла в столице Латвии. С преимуществом хозяев в три шайбы команды ушли на второй перерыв. Причем, после третьего гола гости сменили вратаря – вместо Шимона Грубеца на лед вышел Андрей Мишуров.

Все изменилось в третьем периоде. Первую ответную шайбу забросил Оливер Каски мощным щелчком от синей линии. Затем отличились Арсений Грицюк и Корбэн Найт (на 58-й минуте) – 3:3. Овертайм завершился драматично. Сначала динамовец Филип Бунцис вышел один на один с голкипером омичей, но попал в перекладину. В ответной атаке Корбэн Найт, который провел матч с капитанской нашивкой, поставил точку в матче – 4:3.   

«Авангард» остался на пятом месте в Восточной конференции КХЛ с 54 очками. 30 декабря команда проведет последний матч в этом году – в Балашихе против челябинского «Трактора».

Фото: © хоккейный клуб «Динамо» (Рига)

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