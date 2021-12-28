«Дарасун» и «Ямкун» в Забайкалье будут превращать в санатории федерального уровня

Забайкальские санатории «Дарасун» и «Ямкун» будут претендовать на федеральный статус. Для этого правительство региона до 2023 года подготовит документы на их реновацию.

О планах в отношении санаториев рассказала вице-премьер забайкальского правительства Инна Щеглова. Она выступила перед членами фракции «Единой России» в региональном законодательном собрании.

Согласно предварительным данным, которые привел сайт забайкальского парламента, превращение «Дарасуна» в рекреационно-оздоровительный комплекс потребует затрат в объеме 6 млрд руб. Средства должны пойти на капремонт корпусов, закупку необходимого оборудования, строительство водно-оздоровительного и физкультурно-спортивного комплексов и т. д. Необходимые работы в «Ямкуне» оценены в 0,9 млрд руб.

Кроме того, предстоит переоценить запасы минеральных вод и определить округа горно-санитарной охраны. По словам Инны Щегловой, в этой работе примет участие томский НИИ курортологии и физиотерапии.

Как писали Sibnovosti.ru, в ноябре девять регионов РФ присоединились к работе по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». В их числе, Забайкальский край. Ранее российское правительство утвердило комплексную программу ускоренного социально-экономического развития Забайкальского края. Она, помимо прочего, предусматривает реконструкцию центра реабилитации в селе Ямкун.

Фото: © законодательное собрание Забайкальского края