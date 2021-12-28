28 декабря
Новости России
погода -8 °C
73.23
 
€ 82.94
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

«Дарасун» и «Ямкун» в Забайкалье будут превращать в санатории федерального уровня

Главная В России
Красноярск
15:45 28 Декабря 2021
вице-премьер, правительство, законодательное собрание, план, инвестиции
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Забайкальские санатории «Дарасун» и «Ямкун» будут претендовать на федеральный статус. Для этого правительство региона до 2023 года подготовит документы на их реновацию.

О планах в отношении санаториев рассказала вице-премьер забайкальского правительства Инна Щеглова. Она выступила перед членами фракции «Единой России» в региональном законодательном собрании.

Согласно предварительным данным, которые привел сайт забайкальского парламента, превращение «Дарасуна» в рекреационно-оздоровительный комплекс потребует затрат в объеме 6 млрд руб. Средства должны пойти на капремонт корпусов, закупку необходимого оборудования, строительство водно-оздоровительного и физкультурно-спортивного комплексов и т. д. Необходимые работы в «Ямкуне» оценены в 0,9 млрд руб.  

Кроме того, предстоит переоценить запасы минеральных вод и определить округа горно-санитарной охраны. По словам Инны Щегловой, в этой работе примет участие томский НИИ курортологии и физиотерапии.

Как писали Sibnovosti.ru, в ноябре девять регионов РФ присоединились к работе по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». В их числе, Забайкальский край. Ранее российское правительство утвердило комплексную программу ускоренного социально-экономического развития Забайкальского края. Она, помимо прочего, предусматривает реконструкцию центра реабилитации в селе Ямкун.

Фото: © законодательное собрание Забайкальского края

 

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Жителей томского Академгородка подключат к централизованному водоснабжению

Жителей томского Академгородка подключат к централизованному водоснабжению

28 Декабря 2021 г.
На время переподключения будет организован подвоз воды
Новости Красноярска: Пресс-конференция «Итоги работы управления Россельхознадзора по Омской области в 2021 году» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Пресс-конференция «Итоги работы управления Россельхознадзора по Омской области в 2021 году» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

28 Декабря 2021 г.
В ней принимает участие глав управления Олег Подкорытов
Новости Красноярска: В томской четвертой зоне вновь приходится менять «мусорного» регоператора

В томской четвертой зоне вновь приходится менять «мусорного» регоператора

28 Декабря 2021 г.
Подача заявок на конкурс продлится до 18 января
Новости Красноярска: Новогодние объекты центра Омска объединили маршрутом

Новогодние объекты центра Омска объединили маршрутом

28 Декабря 2021 г.
В маршруте шесть локаций
Новости Красноярска: Земли оренбургского нацпарка раздали в аренду под застройку

Земли оренбургского нацпарка раздали в аренду под застройку

28 Декабря 2021 г.
Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий
Новости Красноярска: Иркутской области компенсируют затраты на борьбу с лесными пожарами

Иркутской области компенсируют затраты на борьбу с лесными пожарами

28 Декабря 2021 г.
Кабмин выделит региону 506, млн рублей
Новости компаний
27/12
Как выглядеть молодо в любом возрасте?
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске осудили преступника, изнасиловавшего и убившего студентку СФУ 12 лет назад

В Красноярске осудили преступника, изнасиловавшего и убившего студентку СФУ 12 лет назад

23 Декабря 2021 г.
Краевой суд Красноярска вынес приговор насильнику и убийце студентки СФУ. Всё произошло в 2009 году, но отправит...
Новости Красноярска: Вадим Гаранин и красноярский «Енисей» подписали контракт

Вадим Гаранин и красноярский «Енисей» подписали контракт

25 Декабря 2021 г.
Трудовое соглашение с новым старшим тренером будет рассчитано на 1,5 года
Новости Красноярска: Строительство метрополитена в Красноярске начнётся в первой половине 2022 года

Строительство метрополитена в Красноярске начнётся в первой половине 2022 года

24 Декабря 2021 г.
По словам главы края, поезда будут беспилотными
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru