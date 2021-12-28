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Жителей томского Академгородка подключат к централизованному водоснабжению

Главная В России
Красноярск
14:06 28 Декабря 2021
программа, работы, отключение воды, план, город
Автор: Sibnovosti.ru
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Для переподключения потребителей томского Академгородка на централизованное водоснабжение там потребуется временно приостановить подачу воды в сети. Это произойдет в январе 2022 года, после новогодних праздников.

О порядке работ уведомила мэрия Томска. По ее данным, прокладка сетей централизованного водоснабжения от ул. Кучина до пр. Академического завершается. Протяженность участка составляет 1,2 км, работы ведет «Томскводоканал».

«В выходные они смонтировали насосное оборудование, сегодня продолжают подключать его к электросетям и ведут опрессовку систем», - рассказали 28 декабря в томской мэрии.

На время отключения в Академгородке будет организован подвоз воды. Работы ведутся в рамках инвестиционной программы «Томскводоканала». Их стоимость составляет 35,2 млн руб.

Как писали Sibnovosti.ru, в 2019 году российское правительство издало распоряжение, по которому имущественный комплекс Томского научного центра СО РАН передали муниципалитету. Это 69 объектов недвижимого имущества коммунальных сетей.

Фото: © мэрия Томска

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