В томской четвертой зоне вновь приходится менять «мусорного» регоператора

В четвертой зоне деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами Томской области вновь меняется региональный оператор. Соответствующий конкурс объявил областной департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Сегодня, 28 декабря, первый день подачи заявок на конкурс. Этот этап завершится 18 января 2022 года, сообщил официальный интернет-портал администрации региона.

Четвертая зона включает Бакчарский, Кожевниковский и Шегарский районы Томской области, а также город Кедровый. Как писали Sibnovosti.ru, ранее функции регоператора там выполняло ООО САТП №1412, потом ООО «Экология-Новосибирск». В начале этого года новосибирскую компанию также по итогам конкурса сменило ООО «Транспортные коммунальные системы» (ТКС), зарегистрированное в городе Стрежевом. По данным томских СМИ, осенью ТКС прекратили свою деятельность в этой зоне по финансовым причинам.

Контракт с новым регоператором, по данным областных властей, планируется заключить на два года.

Фото: © администрация Томской области