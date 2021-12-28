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В томской четвертой зоне вновь приходится менять «мусорного» регоператора

Главная В России
Красноярск
13:20 28 Декабря 2021
мусор, конкурс, зона, оператор, смена
Автор: Sibnovosti.ru
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В четвертой зоне деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами Томской области вновь меняется региональный оператор. Соответствующий конкурс объявил областной департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Сегодня, 28 декабря, первый день подачи заявок на конкурс. Этот этап завершится 18 января 2022 года, сообщил официальный интернет-портал администрации региона.

Четвертая зона включает Бакчарский, Кожевниковский и Шегарский районы Томской области, а также город Кедровый. Как писали Sibnovosti.ru, ранее функции регоператора там выполняло ООО САТП №1412, потом ООО «Экология-Новосибирск». В начале этого года новосибирскую компанию также по итогам конкурса сменило ООО «Транспортные коммунальные системы» (ТКС), зарегистрированное в городе Стрежевом. По данным томских СМИ, осенью ТКС прекратили свою деятельность в этой зоне по финансовым причинам.

Контракт с новым регоператором, по данным областных властей, планируется заключить на два года.  

Фото: © администрация Томской области

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