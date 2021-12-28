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Новогодние объекты центра Омска объединили маршрутом

Главная В России
Красноярск
12:54 28 Декабря 2021
объекты, новый год, маршруты, администрация, праздничный
Автор: Sibnovosti.ru
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В Омске открыли праздничный новогодний маршрут по городскому центру. Он получил название «Пусть исполнятся мечты!»

По данным мэрии, в маршрут вошли шесть локаций. В их числе сквер им. Дзержинского, ул. Музейная, сквер Воскресенский, сквер Выставочный, ул. Спартаковская и Омская крепость. В каждой из них установлены ледовые скульптуры.

«Возле каждой скульптуры установлены планшеты с краткой информацией о маршруте, тематическим слоганом и QR-кодами, с помощью которых можно узнать о значимых достижениях омичей, а также о важных событиях из жизни Омска в 2022 году», - рассказали в городской администрации.

Наиболее ярко оформлена Омская крепость. В числе прочего там установлена входная группа «Омск» с тоннелем из светящихся арок. Вечером 31 декабря, 1 и 2 января на территории Омской крепости будет работать видеоэкран.

Как писали Sibnovosti.ru, в декабре начал работу электронный гид для гостей Оренбурга. Маршрут состоит из 30 точек.

Фото: © мэрия Омска

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