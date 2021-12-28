Земли оренбургского нацпарка раздали в аренду под застройку

Местные власти незаконно сдали в аренду земельные участки, принадлежащие национальному парку «Бузулукский бор». Об этом говорится в сообщении следственного управления СКР по Оренбургской области.

Ведомство возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). В его материалах речь идет о действиях чиновников администрации Бузулукского района в 2018-2020 годы.

«… Должностные лица администрации подготовили, согласовали и подписали документы, в соответствии с которыми земельные участки, расположенные на территории национального парка «Бузулукский бор» … незаконно поставлены на государственный кадастровый учет как земли населенных пунктов и впоследствии переданы в аренду физическим лицам», - заявили в следственном управлении.

По данным ведомства, в аренду отдали не менее пяти участков общей площадью свыше 76 тыс. кв. м. На них предполагается построить жилье, объекты рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения.

В администрации Бузулукского района и по месту жительства нескольких чиновников уже прошли обыски.

ФГБУ «Национальный парк «Бузулукский бор» расположено в Самарской и Оренбургской областях, его центром является поселок Колтубановский. Площадь парка – около 1 тыс. кв. км. Как писали Sibnovosti.ru, «Бузулукский бор» войдет в состав формируемого туристско-рекреационного кластера «Атмосфера. Степь» в Оренбургской области.

Фото: © ФГБУ «Национальный парк «Бузулукский бор»