28 декабря
Новости России
погода -14 °C
73.23
 
€ 82.94
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Иркутской области компенсируют затраты на борьбу с лесными пожарами

Главная В России
Красноярск
11:48 28 Декабря 2021
компенсация, правительство, лесные пожары, средства, регионы
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Российское правительство выделит Рослесхозу 1,7 млрд руб. Эти средства будут направлены шести регионам для компенсации затрат на тушение лесных пожаров в уходящем году.

Специальное распоряжение кабмина датировано 24 декабря. Документ опубликован на правительственном сайте.

«Чтобы потушить пожары, особенно в удаленных территориях, регионы активно пользовались силами и средствами минобороны, МЧС и «Авиалесоохраны», привлекали вертолеты частных компаний. Также пришлось организовать дополнительное авиационное патрулирование для своевременного обнаружения очагов возгорания. Это серьезная, а главное, непредусмотренная нагрузка на региональные бюджеты», - объяснил необходимость дополнительного финансирования премьер-министр Михаил Мишустин.

В числе шести регионов один субъект федерации Сибирского федерального округа – Иркутская область. Она получит 506,3 млн руб. Больше средств будет направлено только в Республику Саха (Якутия) – 1,05 млрд руб. Но в этом регионе в 2021 году и значительно больше площадь, пройденная лесными пожарами, - 8,8 млн га.

Как писали Sibnovosti.ru, в 2022 году для борьбы с лесными пожарами на севере Иркутской области создадут четыре авиаотделения. Они разместятся в населенных пунктах Ербогачен, Преображенка, Мама и Бодайбо.

Фото: © министерство природных ресурсов и экологии РФ

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Пожар в морге в Туве обошелся без пострадавших

Пожар в морге в Туве обошелся без пострадавших

28 Декабря 2021 г.
Сгорело одноэтажное здание
Новости Красноярска: Новосибирскстат выделил средства на «Оливье» и «Сельдь под шубой»

Новосибирскстат выделил средства на «Оливье» и «Сельдь под шубой»

28 Декабря 2021 г.
Стоимость салатов за год заметно выросла
Новости Красноярска: Депутат новосибирского парламента получил условный срок за мошенничество

Депутат новосибирского парламента получил условный срок за мошенничество

28 Декабря 2021 г.
Процесс по делу завершился в Чулымском райсуде
Новости Красноярска: «Сибирь» вырвала победу у уфимцев в овертайме

«Сибирь» вырвала победу у уфимцев в овертайме

28 Декабря 2021 г.
Решающая шайба на счету Ника Шора
Новости Красноярска: Пресс-конференция «Молодежка ОНФ. Мы вместе плечом к плечу» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Пресс-конференция «Молодежка ОНФ. Мы вместе плечом к плечу» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

27 Декабря 2021 г.
Пресс-конференция посвящена итогам работы команды в 2021 году
Новости Красноярска: Иркутская молодежь тянется к майнингу ломом и «болгаркой»

Иркутская молодежь тянется к майнингу ломом и «болгаркой»

27 Декабря 2021 г.
Уголовное дело о краже оборудования передано в Ангарский горсуд
Новости компаний
27/12
Как выглядеть молодо в любом возрасте?
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Общественная палата Красноярска обновила состав

Общественная палата Красноярска обновила состав

23 Декабря 2021 г.
Предыдущий состав прекратил свои полномочия 20 декабря
Новости Красноярска: Вице-спикер Заксобрания Красноярского края отправлен в СИЗО на два месяца

Вице-спикер Заксобрания Красноярского края отправлен в СИЗО на два месяца

23 Декабря 2021 г.
Его подозревают в 8 эпизодах присвоения и растраты
Новости Красноярска: Какие ёлки можно посетить в Красноярске на новогодних каникулах?

Какие ёлки можно посетить в Красноярске на новогодних каникулах?

24 Декабря 2021 г.
Карту лучших локаций подготовили Sibnovosti.ru
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru