Иркутской области компенсируют затраты на борьбу с лесными пожарами

Российское правительство выделит Рослесхозу 1,7 млрд руб. Эти средства будут направлены шести регионам для компенсации затрат на тушение лесных пожаров в уходящем году.

Специальное распоряжение кабмина датировано 24 декабря. Документ опубликован на правительственном сайте.

«Чтобы потушить пожары, особенно в удаленных территориях, регионы активно пользовались силами и средствами минобороны, МЧС и «Авиалесоохраны», привлекали вертолеты частных компаний. Также пришлось организовать дополнительное авиационное патрулирование для своевременного обнаружения очагов возгорания. Это серьезная, а главное, непредусмотренная нагрузка на региональные бюджеты», - объяснил необходимость дополнительного финансирования премьер-министр Михаил Мишустин.

В числе шести регионов один субъект федерации Сибирского федерального округа – Иркутская область. Она получит 506,3 млн руб. Больше средств будет направлено только в Республику Саха (Якутия) – 1,05 млрд руб. Но в этом регионе в 2021 году и значительно больше площадь, пройденная лесными пожарами, - 8,8 млн га.

Как писали Sibnovosti.ru, в 2022 году для борьбы с лесными пожарами на севере Иркутской области создадут четыре авиаотделения. Они разместятся в населенных пунктах Ербогачен, Преображенка, Мама и Бодайбо.

Фото: © министерство природных ресурсов и экологии РФ