Пожар в морге в Туве обошелся без пострадавших

В тувинском городе Чадане сгорел морг. Пожар в помещении Бюро судебной медицинской экспертизы произошел в ночь на 28 декабря.

Бюро располагается в одноэтажном деревянном здании. Для тушения пожара главное управление МЧС по Республике Тува направило девять человек и четыре единицы техники.

«Пожарно-спасательные подразделения на место прибыли своевременно и благодаря их грамотным действиям крупный пожар на площади более 140 кв. м был оперативно ликвидирован, переход огня на рядом стоящее здание не допущено», - рассказал об операции начальник пожарно-спасательной части №6 по охране Дзун-Хемчикского района Ангыр Сонай (цитата по странице ведомства в соцсети «ВКонтакте»).

Как уточнил ТАСС, пострадавших в результате пожара нет. Но у здания обрушилась кровля. Причина возгорания пока неизвестна.

Как писали Sibnovosti.ru, в марте этого года на пожаре в частном доме в левобережной части Кызыла погибли четыре человека. В их числе мать и двое ее детей.

Фото: © главное управление МЧС по Республике Тува