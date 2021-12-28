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Пожар в морге в Туве обошелся без пострадавших

Главная В России
Красноярск
11:17 28 Декабря 2021
человек, пожар, здание, мчс, техникa
Автор: Sibnovosti.ru
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В тувинском городе Чадане сгорел морг. Пожар в помещении Бюро судебной медицинской экспертизы произошел в ночь на 28 декабря.

Бюро располагается в одноэтажном деревянном здании. Для тушения пожара главное управление МЧС по Республике Тува направило девять человек и четыре единицы техники.

«Пожарно-спасательные подразделения на место прибыли своевременно и благодаря их грамотным действиям крупный пожар на площади более 140 кв. м был оперативно ликвидирован, переход огня на рядом стоящее здание не допущено», - рассказал об операции начальник пожарно-спасательной части №6 по охране Дзун-Хемчикского района Ангыр Сонай (цитата по странице ведомства в соцсети «ВКонтакте»).

Как уточнил ТАСС, пострадавших в результате пожара нет. Но у здания обрушилась кровля.  Причина возгорания пока неизвестна.

Как писали Sibnovosti.ru, в марте этого года на пожаре в частном доме в левобережной части Кызыла погибли четыре человека. В их числе мать и двое ее детей.

Фото: © главное управление МЧС по Республике Тува

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