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Новосибирскстат выделил средства на «Оливье» и «Сельдь под шубой»

Главная В России
Красноярск
10:55 28 Декабря 2021
овощи, новый год, статистика, стоимость, продукты
Автор: Sibnovosti.ru
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Стоимость салата «Оливье» к новогодним праздникам в Новосибирской области составила 427,22 руб. Это на 16,9% больше, чем годом ранее.

Стоимость «Оливье» традиционно рассчитывает Новосибирскстат. В стандартный набор продуктов, необходимый для приготовления «статистического» салата, по его версии, входят 400 г вареной колбасы, пять куриных яиц, 100 миллилитров майонеза, 400 г картофеля, 150 г моркови и по 400 г маринованных огурцов и консервированного горошка.

По оценке статистического ведомства, наибольший вклад в подорожание новосибирского варианта «Оливье» за последний год внести картофель (рост на 81,2%), морковь (на 50,6%) и яйца (на 22,2%).

Еще заметнее – на 19% - выросла стоимость салата «Сельдь под шубой». Рецепт этого блюда в расчетах Новосибирскстата выглядит следующим образом: картофель – 400 г, соленая сельдь – 350 г, свекла и майонез – по 300 г, морковь – 200 г, лук – 100 г.

Фото: © Новосибирскстат

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